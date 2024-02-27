Байден і Трамп планують відвідати кордон із Мексикою: яка мета політиків

Президент США Джо Байден заявив про поїздку до Браунсвіллю, Техас, що на кордоні із Мексикою. У той же час штат планує відвідати його опонент Дональд Трамп.

Яку роль грають ці два візити на врегулювання мігрантської кризи на кордоні Мексики та США, та до чого закликають американські політики, розповідаємо в матеріалі РБК-Україна .

Так, згідно із повідомленням Байдена в Twitter, американський президент відвідає Браунсвілль, штат Техас, що межує з Мексикою.

Під час свого візиту він планує зустрітися з представниками Прикордонного патруля США, правоохоронних органів та місцевими лідерами.

"Республіканці в Палаті представників повинні припинити грати в політику та ухвалити двопартійну угоду про кордон, якої ми досягли в Сенаті - найжорсткішу і найсправедливішу реформу за останні десятиліття", - підкреслив він у повідомленні.

Візит Трампа в Техас

Водночас на кордон із Мексикою планує здійснити візит 45-й президент США та головний опонент Джо Байдена - Дональд Трамп.

Як зазначає NYT, у четвер Трамп відвідає Ігл-Пасс у Техасі, про що повідомляли американські ЗМІ минулого тижня.

За інформацією джерел, він планує зробити зауваження з кордону, щоб висвітлити міграційну кризу та покласти провину на Байдена.

Очікується, що Трамп зверне увагу на злочини, скоєні мігрантами в Нью-Йорку та в інших містах, а також на арешт венесуельського мігранта без документів під час нещодавнього резонансного вбивства 22-річної студентки-медсестри в Джорджії.

Одночасний візит політиків на кордон із Мексикою

Коментуючи одночасний візит до Техасу, Байден зауважив, що він планував його, не знаючи, що Трамп також поїде до кордону.

За його словами візит було заплановано у минулий четвер.

"Чого я не знав, так це того, що мій добрий друг, очевидно, їде", - сказав Байден журналістам, очевидно, маючи на увазі Трампа.