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Байден і Трамп планують відвідати кордон із Мексикою: яка мета політиків

США, Вівторок 27 лютого 2024 10:41
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Байден і Трамп планують відвідати кордон із Мексикою: яка мета політиків Фото: Байден і Трамп відправляться у Техас на кордон із Мексикою (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Президент США Джо Байден заявив про поїздку до Браунсвіллю, Техас, що на кордоні із Мексикою. У той же час штат планує відвідати його опонент Дональд Трамп.

Яку роль грають ці два візити на врегулювання мігрантської кризи на кордоні Мексики та США, та до чого закликають американські політики, розповідаємо в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці матеріалу було використано джерела The New York Times, Twitter президента США Джо Байдена.

Так, згідно із повідомленням Байдена в Twitter, американський президент відвідає Браунсвілль, штат Техас, що межує з Мексикою.

Під час свого візиту він планує зустрітися з представниками Прикордонного патруля США, правоохоронних органів та місцевими лідерами.

"Республіканці в Палаті представників повинні припинити грати в політику та ухвалити двопартійну угоду про кордон, якої ми досягли в Сенаті - найжорсткішу і найсправедливішу реформу за останні десятиліття", - підкреслив він у повідомленні.

Візит Трампа в Техас

Водночас на кордон із Мексикою планує здійснити візит 45-й президент США та головний опонент Джо Байдена - Дональд Трамп.

Як зазначає NYT, у четвер Трамп відвідає Ігл-Пасс у Техасі, про що повідомляли американські ЗМІ минулого тижня.

За інформацією джерел, він планує зробити зауваження з кордону, щоб висвітлити міграційну кризу та покласти провину на Байдена.

Очікується, що Трамп зверне увагу на злочини, скоєні мігрантами в Нью-Йорку та в інших містах, а також на арешт венесуельського мігранта без документів під час нещодавнього резонансного вбивства 22-річної студентки-медсестри в Джорджії.

Одночасний візит політиків на кордон із Мексикою

Коментуючи одночасний візит до Техасу, Байден зауважив, що він планував його, не знаючи, що Трамп також поїде до кордону.

За його словами візит було заплановано у минулий четвер.

"Чого я не знав, так це того, що мій добрий друг, очевидно, їде", - сказав Байден журналістам, очевидно, маючи на увазі Трампа.

Проблеми з кордоном США та Мексики

Однією з основних проблем є зростання кількості нелегальних мігрантів, які перетинають кордон із Мексики до США. Це пов'язано з різними факторами, включаючи бідність, насильство та переслідування у країнах Центральної Америки та Мексики.

Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю, але республіканці в Сенаті вимагали зміни законопроекту, щоб включити до нього радикальніші пропозиції щодо захисту кордону з Мексикою.

Пізніше губернатор штату Техас Грег Ебботт заявив, що готовий піти проти федеральної влади щодо захисту південного кордону США від напливу мігрантів. За його словами, він готовий до потенційного конфлікту з федеральною владою щодо ситуації навколо кордону з Мексикою.

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Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Мексика Дональд Трамп
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