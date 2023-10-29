Байден і Нетаньяху обговорили зусилля щодо звільнення людей із полону ХАМАСу

Президент США Джо Байден провів переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Вони обговорили події в Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Американський лідер підтвердив, що Ізраїль має повне право й обов'язок захищати своїх громадян від тероризму, і наголосив на необхідності робити це згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, у яких пріоритет надається захисту цивільного населення.

Байден і Нетаньяху також обговорили зусилля, яких докладають для пошуку і звільнення заручників, зокрема американських громадян, які, як і раніше, вважаються зниклими безвісти і можуть утримуватися ХАМАС.

Крім того, Байден наголосив на необхідності негайного і значного збільшення потоку гуманітарної допомоги для задоволення потреб цивільного населення Сектора Гази.

Президент США і прем'єр-міністр Ізраїлю домовилися продовжувати регулярні консультації як безпосередньо, так і через свої відповідні групи з національної безпеки.

Наземна операція у Секторі Газа

7 жовтня бойовики ХАМАСу вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію з метою знищення бойовиків. У її рамках вже було завдано ряд ударів по Сектору Газа. Також планується наземна операція.

За даними ЗМІ, Ізраїль вже зосередив сотні одиниць військової техніки біля кордону із Сектором Газа.

24 жовтня начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві заявив, що Ізраїль відкладає введення військ через "стратегічні міркування".

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