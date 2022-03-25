Байден в ходе визита в Польшу встретится с украинскими беженцами

Президент США Джо Байден во время рабочего визита в Польшу выразил желание встретиться с переселенцами из Украины. В целях безопасности о месте и времени встречи не сообщается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"Я планирую увидеть этих людей, и я надеюсь, что я смогу встретиться с ними", - сказал глава Белого дома. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе
Он также отметил, что по соображениям безопасности не может говорить, где именно в Польше он намерен пообщаться с украинскими беженцами. Однако выразил надежду, что сможет увидеться со многими из них.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что китайские власти осознают все ужасные экономические последствия, которые могут быть, если они будут оказывать военную помощь Российской Федерации.
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