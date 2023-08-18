Байден хоче зустрітись з Кім Чен Ином, - Кірбі

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

За його словами, Байден готовий до зустрічі з північнокорейським лідером без будь-яких попередніх умов.

"Ми готові сісти і вести переговори без попередніх умов", - сказав Кірбі.

Він також розповів, що Північна Корея поки не відповіла позитивно на цю пропозицію.

Варто нагадати, що попередник Байдена, Дональд Трамп також зустрічався з Ином. Остання їх зустріч відбулася 30 червня 2019 року. Тоді вони зустрілися у демілітаризованій зоні між Північною і Південною Кореєю.

Згодом Трамп заявляв, що з моменту його першої зустрічі з Кім Чен Ином їм вдалося багато чого досягти, а демілітаризована зона на кордоні двох країн стала більш мирним місцем, ніж раніше.

Варто також нагадати, що раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав Північну Корею. Ймовірно, його візит був пов'язаний з проханням допомоги на фоні труднощів зі зброєю.

Військова діяльність КНДР

Північна Корея регулярно заявляє про свій "безперечний статус ядерної держави" та влаштовує регулярні пуски балістичних ракет в бік Східного та Жовтого морів. Кілька днів тому Кім Чен Ин видав наказ наростити виробництво озброєння для "вдосконалення боєготовності".

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що армія його країни має надати пріоритет розвитку можливостей стримування проти ядерних та ракетних загроз з боку КНДР.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.