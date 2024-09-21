Байден готується до переговорів, але увага світу переключається на Трампа та Гарріс, - AP

Президент США Джо Байден розпочне напружену зовнішньополітичну діяльність. Однак союзники вже переключають увагу з нього на кандидатів у президенти Дональда Трампа та Камалу Гарріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Як пише видання, Байден у п'ятницю почне напружену роботу, приділивши увагу міжнародним союзникам, які стурбовані тим, якою буде зовнішня політика США, коли він залишить свою посаду через чотири місяці. Адже швидше за все, він залишить після себе низку складних криз, з якими доведеться боротися колишньому президентові Дональду Трампу або ж віце-президенту Камалі Гарріс.

Але навіть незважаючи на те, що Байден готується до тижня переговорів зі світовими лідерами, які відбудуться в Делавері, Білому домі та в ООН, увага всього світу почала переключатися на Трампа та Гарріс. Причиною є те, що вони пропонують виборцям та світу погляди на зовнішню політику, які різко відрізняються.

Зокрема, Джон Альтерман, старший віце-президент Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, заявив, що майбутні зустрічі Байдена зі світовими лідерами можуть здатися "другорядною подією", оскільки більшість світу зосереджена на Гарріс і Трампа.

Що свідчить про це

Прикладом цього є президент України Володимир Зеленський, який зустрінеться з усіма трьома персонами окремо.

Також з Байденом та Трампом проведе зустріч прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, а з президентом США та Гарріс – президент ОАЕ Мухаммед Аль Нахайян.