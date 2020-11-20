Байден допускает иск против администрации Трампа из-за непризнания выборов

Избранный президент США Джо Байден не исключает подачу судебного иска против администрации действующего президента Дональда Трампа. Суть иска в том, что Трамп не признает его Байдена избранным президентом.

Об этом Байден заявил во время пресс-конференции в штате Делавэр.



Журналисты спросили демократа о возможном иске к администрации Трампа и Управлению общих служб (GSA)

."Мы этого не исключаем", - сказал Байден.



Ранее РБК-Украина писало, что Дональд Трамп не признает победу своего оппонента Джо Байдена на выборах в США. По его мнению, Байден победил только "в глазах лживых СМИ".

Отметим, ранее Трамп заявил, что Джо Байден выиграл выборы, поскольку они якобы были сфальсифицированы. Он также в очередной раз раскритиковал голосование по почте.

7 ноября Байден заявил об избрании президентом США после объявления предварительных результатов голосования. Однако Трамп пока не планирует признавать свое поражение и готов подавать в суд.