Байден про допомогу Україні: півсотні країн зобов'язалися надати 2000 танків і не лише

"50 країн взяли на себе зобов'язання про постачання Україні понад 2 тисячі танків та інших одиниць бронетехніки, понад 800 артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських снарядів, понад 50 MLRS", - сказав Байден.

За його словами, також йдеться про мільярди доларів фінансової підтримки для України.

Нагадаємо, сьогодні США офіційно анонсували черговий пакет військової допомоги Україні на 850 мільйонів доларів. Крім цього Байден також затвердив надання Україні військової допомоги на 1 млрд доларів. Зазначимо, що Вашингтон надасть, зокрема, системи ППО Patriot.

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