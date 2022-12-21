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Байден про допомогу Україні: півсотні країн зобов'язалися надати 2000 танків і не лише

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Півсотні країн зобов'язалися допомогти Україні, надавши понад 2000 танків та іншу бронетехніку. Також до списку входять артилерія та системи залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського лідера Джо Байдена на спільній конференції з президентом Володимиром Зеленським.

"50 країн взяли на себе зобов'язання про постачання Україні понад 2 тисячі танків та інших одиниць бронетехніки, понад 800 артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських снарядів, понад 50 MLRS", - сказав Байден.

За його словами, також йдеться про мільярди доларів фінансової підтримки для України.

Нагадаємо, сьогодні США офіційно анонсували черговий пакет військової допомоги Україні на 850 мільйонів доларів. Крім цього Байден також затвердив надання Україні військової допомоги на 1 млрд доларів. Зазначимо, що Вашингтон надасть, зокрема, системи ППО Patriot.

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