Байден: дадим оружие Украине для защиты от РФ и примем беженцев с распростертыми объятиями

Президент США Джо Байден пообещал Украине поставки оружия для защиты от российского вторжения. Американский лидер также заявил о готовности принять украинских беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Байдена.

"Мы позаботимся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от вторжения российских войск", - написал Байден. По его словам, США отправят Украине продукты, деньги и помощь, чтобы спасти жизни украинцев. "Мы встретим украинских беженцев с распростертыми объятиями", - добавил американский лидер.