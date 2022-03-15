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Байден: дадим оружие Украине для защиты от РФ и примем беженцев с распростертыми объятиями

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Вашингтон, Вторник 15 марта 2022 02:56
Байден: дадим оружие Украине для защиты от РФ и примем беженцев с распростертыми объятиями Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден пообещал Украине поставки оружия для защиты от российского вторжения. Американский лидер также заявил о готовности принять украинских беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Байдена.

"Мы позаботимся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от вторжения российских войск", - написал Байден.

По его словам, США отправят Украине продукты, деньги и помощь, чтобы спасти жизни украинцев.

"Мы встретим украинских беженцев с распростертыми объятиями", - добавил американский лидер.

Напомним, ранее советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что США не прекратят поставлять вооружение Украине даже после угроз России.

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