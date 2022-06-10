ru ua
Пт, 10 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Байден и Болсонару намерены вместе найти мирное решение войны в Украине

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 10 июня 2022 07:05
Байден и Болсонару намерены вместе найти мирное решение войны в Украине Байден и Болсонару намерены вместе найти мирное решение войны в Украине (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден совместно с президентом Бразилии Жаиром Болсонару договорились о координации действий в Совете Безопасности ООН для мирного урегулирования войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Также главы государств намерены тесно сотрудничать в работе над предотвращением дальнейшей вырубки лесов Амазонки. Договоренности были достигнуты в рамках саммита Америк.

Ранее сообщалось, что Джо Байден обсудил в среду по телефону с польским коллегой Анджеем Дудой поддержку Украине. Стороны также говорили о сотрудничестве в сфере безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Бразилия Вторжение России в Украину
NEWS
Резников рассказал, сколько бойцов теряет ВСУ в день
Резников рассказал, сколько бойцов теряет ВСУ в день
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз