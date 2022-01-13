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Байден анонсировал новые меры по борьбе с "Омикроном"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден объявил о новых мерах по борьбе с ростом заболеваемости коронавирусом на фоне распространения штамма "Омикрон". В частности, правительство страны в два раза увеличит количество COVID-тестов, которые будут бесплатно распространяться среди американцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

Как отмечает издание, Баден поручил правительству закупить еще 500 млн COVID-тестов в дополнение к 0,5 млрд наборам для взятия анализа на коронавирус. Кроме того, будут закуплены и бесплатно розданы американцам защитные маски №95.

Байден также объявил о привлечении к борьбе с коронавирусом дополнительно 1000 военных медиков для ликвидации нехватки персонала в лечебных учреждениях. Они приступят к работе со следующей неделе.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о самой высокой заболеваемости коронавирусом в мире за последние сутки.

Отметим, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что заражения штаммом "Омикрон" не удастся избежать никому, но привитые перенесут инфекцию легче.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденОмикрон