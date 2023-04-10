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"Баварія" втратила головного бомбардира на перший чвертьфінал Ліги чемпіонів

Фото: Ерік Максім Чупо-Мотінг (ліворуч) не гратиме в Манчестері (facebook.com/fcbayern.en)
Автор: Антон Федорців

У виїзному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23 проти англійського "Манчестер Сіті" мюнхенській Баварії не допоможе форвард Ерік Максім Чупо-Мотінг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Перший голеадор німецького гранда в нинішньому сезоні пропустить поєдинок на "Етіхаді". Камерунський нападник не полетів із "ротен" на Туманний Альбіон.

Чупо-Мотінг не встиг залікувати ушкодження коліна. Через травму досвідчений форвард раніше пропустив матч проти "Фрайбурга" в Бундеслізі (1:0). У березні він пропустив три тижні через проблеми зі спиною.

У сезоні 2022/23 після переходу Лєвандовскі до "Барселони" Чупо-Мотінг несподівано став головним бомбардиром мюнхенців. Загалом 34-річний камерунець провів 28 матчів, у яких забив 17 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. Статистика форварда в Лізі чемпіонів – 6 поєдинків, 4 голи.

Матч "Манчестер Сіті" – "Баварія" відбудеться 11 квітня. Старт поєдинку призначений на 22:00. Новий керманич "ротен" Томас Тухель узяв до Манчестера 22-х гравців.

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