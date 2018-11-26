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"Бавария" может уволить главного тренера в случае поражения от "Бенфики"

Новости » Спорт    26.11.2018 - 13:05
"Бавария" может уволить главного тренера в случае поражения от "Бенфики"

Нику Ковачу нужна победа в ЛЧ, чтобы остаться наставником

Руководство "Баварии" может отправить в отставку главного тренера мюнхенцев Нико Ковача в случае поражения от "Бенфики" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Об этом утверждает Sport Bild.

По информации истчоника, судьба хорватского специалиста зависит от исхода встречи, которая состоится во вторник, 27 ноября.

"Бавария" в нынешнем сезоне неудачно выступает в чемпионате Германии. Команда  располагается на пятой строчке в турнирной таблице и отстает от лидирующей "Боруссии" Д на девять баллов.

Однако в группе Е Лиги чемпионов у команды 10 баллов и первая позиция.

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