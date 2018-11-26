"Баварія" може звільнити головного тренера в разі поразки від "Бенфіки"

Ніку Ковачу потрібна перемога у ЛЧ, щоб залишитись наставником

Керівництво "Баварії" може відправити у відставку головного тренера мюнхенців Ніко Ковача в разі поразки від "Бенфіки" в матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Про це стверджує Sport Bild.

За інформацією істчоніка, доля хорватського фахівця залежить від результату зустрічі, яка відбудеться у вівторок, 27 листопада.

"Баварія" в нинішньому сезоні невдало виступає в чемпіонаті Німеччини. Команда розташовується на п'ятому місці в турнірній таблиці і відстає від лідируючої "Боруссії" Д на дев'ять балів.

Однак в групі Е Ліги чемпіонів у команди 10 балів і перша позиція.