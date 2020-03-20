Бавария строго ограничила передвижение людей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жителям Баварии в период ограничений покидать собственную квартиру будет разрешено только по уважительным причинам

Для борьбы с распространением коронавируса власти Баварии ввели строгие ограничения на передвижения людей. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Сегодня, 20 марта, премьер-министр Баварии Маркус Зьодер прокомментировал ситуацию в Баварии, объявляя фундаментальные ограничения для баварцев.

"Мы почти полностью прекращаем общественную жизнь", - сказал премьер.

Как сообщается, в субботу в полночь будут закрыты все рестораны. В течение следующих 14 дней заведения питания будут работать только на доставку заказов. Жителям Баварии в период этих ограничений покидать собственную квартиру будет разрешено только по уважительным причинам.

К ним относятся: посещение работы, врача и аптеки, осуществление покупок, помощь другим, посещение "партнеров по жизни", а также спорт и передвижения на свежем воздухе - но только изолированно или с людьми, с которыми живет человек.

Как отмечается, на сегодня в Баварии зафиксировано 3107 случаев с положительным результатом теста на коронавирус и 15 человек скончались.

Напомним, из-за распространения коронавируса, Бавария впервые за свою современную историю объявлена зоной катастрофы.