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Баварія суворо обмежила пересування людей

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 15:38
Баварія суворо обмежила пересування людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жителям Баварії у період обмежень залишати власну квартиру буде дозволено лише за поважних причин

Задля боротьби з поширенням коронавірусу, влада Баварії ввела суворі обмеження на пересування людей. Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Сьогодні, 20 березня, прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер прокоментував ситуацію в Баварії, оголошуючи фундаментальні обмеження для баварців.

"Ми майже повністю припиняємо суспільне життя", - сказав прем'єр.

Як повідомляється, в суботу опівночі будуть закриті всі ресторани. Протягом наступних 14 днів заклади харчування працюватимуть тільки на доставлення замовлень. Жителям Баварії у період цих обмежень залишати власну квартиру буде дозволено лише за поважних причин.

До них належать: відвідування роботи, лікаря та аптеки, здійснення покупок, допомога іншим, відвідини "партнерів по життю", а також спорт і пересування на свіжому повітрі - але лише ізольовано або з людьми, з якими живе особа.

Як зазначається, на сьогодні в Баварії зафіксовано 3107 людей з позитивним результатом тесту на коронавірус та 15 людей померли.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу, Баварія вперше за свою сучасну історію оголошена зоною катастрофи.

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