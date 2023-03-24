"Баварія" сенсаційно змінила головного тренера
Керівництво мюнхенської "Баварії" скористалося міжнародною паузою, щоб звільнити Юліана Нагельсманна з посади керманича команди. Новим головним тренером став Томас Тухель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Молодий фахівець втратив посаду за кілька місяців до другої річниці призначення. Із мюнхенцями він працював від літа 2021 року.
Нагельсманн на чолі "Баварії" встиг завоювати чемпіонський титул і два Суперкубка Німеччини. У нинішньому сезоні "ротен" продовжують боротьбу за три трофеї. Вони серед лідерів Бундесліги, вийшли в чвертьфінал Ліги чемпіонів і протистоятимуть "Фрайбургу" в 1/4 фіналу Кубка Німеччини.
Новим керманичем ""Баварії" став Тухель. 49-річний тренер перебував без роботи з вересня, коли з ним несподівано попрощалися нові боси лондонського "Челсі". Контракт із мюнхенцями розрахований до літа 2025 року. Перше тренування на чолі "ротен" Тухель проведе в понеділок.
Раніше він привів "пенсіонерів" до завоювання трьох трофеїв – Ліги чемпіонів 2020/21, Суперкубка Європи та Клубного чемпіонату світу. До цього Тухель двічі став чемпіоном Франції з "Парі Сен-Жермен", узяв другорядні кубки з парижанами та здобув Кубок Німеччини з "Боруссією" з Дортмунда.
Після відставки Пепа Гвардіоли після сезону 2015/16 жоден тренер не попрацював на чолі "Баварії" більше двох кампаній. За майже 7 років із мюнхенцями встигли попрацювати Карло Анчелотті, Юпп Хайнкес, Ніко Ковач, Гансі Флік і звільнений Нагельсманн.
Thomas Tuchel will receive a contract until 30th June 2025 and will supervise squad training for the first time on Monday. pic.twitter.com/kXZGxHPXdB— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) March 24, 2023
До слова, Україна завершила виступи в єврокубках на 14-й сходинці таблиці коефіцієнтів УЄФА.
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