ua ru
Пт, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Бавария" сенсационно сменила главного тренера

Новина українською →
Мюнхен, Пятница 24 марта 2023 20:20
"Бавария" сенсационно сменила главного тренера Фото: Томас Тухель был безработным полгода (facebook.com/ChelseaFC)
Автор: Антон Федорцив

Руководство мюнхенской "Баварии" воспользовалось международной паузой, чтобы уволить Юлиана Нагельсманна с должности руководителя команды. Новым главным тренером стал Томас Тухель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Молодой специалист потерял должность за несколько месяцев до второй годовщины назначения. С мюнхенцами он работал с лета 2021 года.

Нагельсманн во главе "Баварии" успел завоевать чемпионский титул и два Суперкубка Германии. В нынешнем сезоне "ротен" продолжают борьбу за три трофея. Они среди лидеров Бундеслиги, вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов и будут противостоять "Фрайбургу" в 1/4 финала Кубка Германии.

Новым наставником "Баварии" стал Тухель, 49-летний тренер находился без работы с сентября, когда с ним неожиданно попрощались новые боссы лондонского "Челси". Контракт с мюнхенцами рассчитан до лета 2025 года. Первую тренировку во главе "ротен" Тухель проведет в понедельник.

Ранее он привел "пенсионеров" к завоеванию трех трофеев – Лиги чемпионов 2020/21, Суперкубка Европы и Клубного чемпионата мира. До этого Тухель дважды стал чемпионом Франции в "Пари Сен-Жермен", взял второстепенные кубки с парижанами и завоевал Кубок Германии с "Боруссией" из Дортмунда.

После отставки Пепа Гвардиолы после сезона 2015/16 ни один тренер не поработал во главе "Баварии" больше двух кампаний. За почти 7 лет с мюнхенцами успели поработать Карло Анчелотти, Юпп Хайнкес, Нико Ковач, Ханси Флик и уволенный Нагельсманн.

К слову, Украина завершила выступления в еврокубках на 14-й строчке таблицы коэффициентов УЕФА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бавария Чемпионат Германии
NEWS
Тарифы на электроэнергию не будут меняться до конца апреля, - Шмыгаль
Тарифы на электроэнергию не будут меняться до конца апреля, - Шмыгаль
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию