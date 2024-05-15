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"Баварія" повернулася до нульового варіанту в питанні тренера: відомі подробиці

Мюнхен, Середа 15 травня 2024 16:49
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"Баварія" повернулася до нульового варіанту в питанні тренера: відомі подробиці Фото: Томас Тухель знову став бажаним тренером для босів "Мюнхена" (twitter.com/FCBayernEN)
Автор: Антон Федорців

Керівництво мюнхенської "Баварії" передумало відпускати Томаса Тухеля з посади головного тренера команди. Німець планував піти після завершення сезону 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

50-річний фахівця вирвався у фаворити на посаду керманича "ротен" у новому сезоні. Менеджмент німецького гранда вмовлятиме тренера залишитися.

Тухель нібито став останнім варіантом для "Баварії". Боси мюнхенців не змогли "завербувати" жодного з бажаних тренерів. Півфіналісту Ліги чемпіонів почергове відмовили Хабі Алонсо ("Байєр"), Юліан Нагельсманн (збірна Німеччини) та Ральф Рангнік (збірна Австрії).

Упродовж останнього часу з "Баварією" почали пов'язувати колишнього керманича команди Гансі Фліка та головного тренера "Крістал Пелас" Олівера Гласнера. Утім, перемовини з першим зайшли в глухий кут. Натомість лондонці забажали 100 млн євро відступних.

Хто такий Томас Тухель

Уродженець містечка Крумбах, недовго виступав за "Штутгартер Кікерс" і "Ульм". У 25 років вимушено завершив ігрову кар'єру через хронічну травму суглобів.

До тренерської роботи взявся у 2000 році. Працював із юніорами "Штутгарта", "Аугсбурга" та "Майнца". У серпні 2009-го очолив першу команду "Майнца" та провів на її чолі майже 5 років. Пізніше тренував "Боруссію" Д, "Парі Сен-Жермен" і "Челсі".

На чолі дортмундців завоював Кубок Німеччини, з французьким грандом – 2 титули Ліги 1, Кубок Франції, Кубок французької ліги та два Суперкубка Франції, а з лондонцями тріумфував у Лізі чемпіонів 2020/21, Суперкубку УЄФА та на Клубному чемпіонаті світу. "Баварію" очолив навесні торік і здобув "золото" Бундесліги в дебютному сезоні.

До слова, раніше розібрали кінець чемпіонської серії Комана з "Баварії".

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