"Баварія" повернулася до нульового варіанту в питанні тренера: відомі подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

50-річний фахівця вирвався у фаворити на посаду керманича "ротен" у новому сезоні. Менеджмент німецького гранда вмовлятиме тренера залишитися.

Тухель нібито став останнім варіантом для "Баварії". Боси мюнхенців не змогли "завербувати" жодного з бажаних тренерів. Півфіналісту Ліги чемпіонів почергове відмовили Хабі Алонсо ("Байєр"), Юліан Нагельсманн (збірна Німеччини) та Ральф Рангнік (збірна Австрії).

Упродовж останнього часу з "Баварією" почали пов'язувати колишнього керманича команди Гансі Фліка та головного тренера "Крістал Пелас" Олівера Гласнера. Утім, перемовини з першим зайшли в глухий кут. Натомість лондонці забажали 100 млн євро відступних.

Хто такий Томас Тухель

Уродженець містечка Крумбах, недовго виступав за "Штутгартер Кікерс" і "Ульм". У 25 років вимушено завершив ігрову кар'єру через хронічну травму суглобів.

До тренерської роботи взявся у 2000 році. Працював із юніорами "Штутгарта", "Аугсбурга" та "Майнца". У серпні 2009-го очолив першу команду "Майнца" та провів на її чолі майже 5 років. Пізніше тренував "Боруссію" Д, "Парі Сен-Жермен" і "Челсі".

На чолі дортмундців завоював Кубок Німеччини, з французьким грандом – 2 титули Ліги 1, Кубок Франції, Кубок французької ліги та два Суперкубка Франції, а з лондонцями тріумфував у Лізі чемпіонів 2020/21, Суперкубку УЄФА та на Клубному чемпіонаті світу. "Баварію" очолив навесні торік і здобув "золото" Бундесліги в дебютному сезоні.