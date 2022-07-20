"Бавария" переманила защитника "Ювентуса"
Центрбек сборной Нидерландов Маттейс де Лигт перебрался в мюнхенскую "Баварию" из туринского "Ювентуса".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
22-летний нидерландец будет выступать в Бундеслиге. С мюнхенцами он подписал 5-летний контракт.
Трансфер де Лигта обошелся "Баварии" ориентировочно в 67 млн евро. В составе немецкого гранда он заменит Никласа Зюле, пополнившего в летнее трансферное окно ряды дортмундской "Боруссии".
Де Лигт провел в Серии А три сезона. Во всех турнирах за "Ювентус" защитник сыграл 117 матчей, в которых забил 8 мячей. Он стал чемпионом Италии 2020/21, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.
"Старая синьора" оперативно подыскала замену воспитаннику "Аякса". Де Лигта, вероятнее всего, заменит лидер обороны соседей из "Торино" – бразилец Бремер, которого увели из-под носа "Интера".
Der #FCBayern verpflichtet Matthijs #DeLigt von Juventus Turin.— FC Bayern München (@FCBayern) July 19, 2022
Alle Infos: https://t.co/DxtySGW6SA
#ServusDeLigt #MiaSanMia @mdeligt_04
К слову, новичок "Борруссии" Д Алле узнал об онкозаболевании после медобследования.
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