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"Бавария" официально объявила о назначении нового главного тренера. Ему всего 33 года

Автор: Игорь Литвиненко

Мюнхенская "Бавария" официально объявила о подписании контракта с новым главным тренером Юлианом Нагельсманном. 33-летний наставник "РБ Лейпциг" возглавит мюнхенский клуб с 1 июля 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Баварии".

Контракт с Нагельсманном рассчитана на 5 лет - до 30 июня 2026 года.

"Юлиан Нагельсманн - это новое поколение тренеров. Несмотря на свой юный возраст, он сделал впечатляющую карьеру. Мы убеждены, что с Юлианом Нагельсманном мы продолжим большие успехи последних нескольких лет", - заявил президент "Баварии" Герберт Хайнер.

Нагельсманн начал свою карьеру в качестве главного тренера в "Хоффенхайме" в 2016 году. С 2019 он возглавляет "РБ Лейпциг" с которым в прошлом году доходил до полуфинала Лиги чемпионов.

Отметим, сейчас мюнхенский клуб возглавляет Ханс-Дитер Флик, который объявил об уходе из "Баварии" по окончанию сезона.

"Бавария" за три тура до конца чемпионата опережает нынешний клуб Нагельсманна "Лейпциг" на 7 очков и уже в следующем туре может оформить чемпионство.

Напомним, ранее сообщалось, что "Бавария" не принимала участия в создании скандальной Суперлиги Европы.

Также сообщалось, что "Бавария" вылетела из ЛЧ в четвертьфинале. Мюнхенцы пропустили дальше "ПСЖ".

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