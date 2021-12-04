"Бавария" обыграла "Боруссию" в главном матче первого круга Бундеслиги

Мюнхенская "Бавария" в центральном матче первого круга немецкой Бундеслиги одержала победу над дортмундской "Боруссии" - 3:2. Победа позволила мюнхенцам оторваться от "шмелей" в чемпионской гонке.

Поединок начался бодро. Уже на 5-й минуте "Боруссия" открыла счёт усилиями Брандта.

Правда, уже через четыре минуты лучший форвард Европы Левандовский счет для мюнхенцев сравнял.

Под конец тайма Коман вывел "Баварию" вперед. Но сразу же после перерыва дортмундцы возобновили паритет - гол на счету Холанда. Но на 77-й минуте "Бавария" заработала пенальти, который четко реализовал Левандовский.

Победа позволила мюнхенцам оторваться от "Боруссии". Теперь у "Баварии" 34 очка, у дортмундцев, которые идут вторыми, 30 баллов.