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"Баварія" обіграла "Боруссію" в головному матчі першого кола Бундесліги

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Берлін, Субота 04 грудня 2021 21:50
"Баварія" обіграла "Боруссію" в головному матчі першого кола Бундесліги Фото: "Баварія" обіграла "Боруссію" в центральному матчі першого кола Бундесліги (twitter.com/SquawkaNews)
Автор: Ігор Литвиненко

Мюнхенська "Баварія" в центральному матчі першого кола німецької Бундесліги здобула перемогу над дортмундською "Боруссії" - 3:2. Перемога дозволила мюнхенцям відірватися від "джмелів" в чемпіонській гонці.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Поєдинок почався бадьоро. Вже на 5-й хвилині "Боруссія" відкрила рахунок зусиллями Брандта.

Правда, вже через чотири хвилини найкращий форвард Європи Левандовський рахунок для мюнхенців зрівняв.

Під кінець тайму Коман вивів "Баварію" вперед. Але відразу ж після перерви дортмундці відновили паритет-гол на рахунку Холанда. Але на 77-й хвилині "Баварія" заробила пенальті, який чітко реалізував Левандовський.

Перемога дозволила мюнхенцям відірватися від"Боруссії". Тепер у "Баварії" 34 очки, у дортмундців, які йдуть другими, 30 балів.

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