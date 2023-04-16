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Баварія має намір використовувати німецькі АЕС під свою відповідальність, - прем'єр-міністр

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Берлін, Неділя 16 квітня 2023 05:57
Баварія має намір використовувати німецькі АЕС під свою відповідальність, - прем'єр-міністр Фото: Баварія має намір використати німецькі АЕС під свою відповідальність (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Федеральна земля Баварія хоче продовжувати експлуатувати АЕС у Німеччині під власною відповідальністю.

Про це заявив прем'єр-міністр землі Маркус Зедер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, федеральна земля, в якій розташовані багато найуспішніших виробників-експортерів Німеччини, хоче, щоб федеральний уряд дозволив експлуатацію АЕС під власною відповідальністю.

"Поки що криза не закінчиться і перехід на відновлювані джерела енергії не увінчається успіхом, ми повинні використовувати всі види енергії до кінця десятиліття. Баварія готова взяти на себе цю відповідальність", - заявив Зедер.

Прем'єр-міністр також зазначив, що Баварія також хоче стати піонером у дослідженнях ядерного синтезу та побудувати власний дослідний реактор.

Нагадаємо, що в суботу, 15 квітня, Німеччина вивела з експлуатації три останні атомні електростанції.

Раніше, восени 2022 року, Німеччина відклала відмову від атомної енергетики, спочатку заплановану на кінець року, на три з половиною місяці – до 15 квітня. Рішення було покликане забезпечити безпеку постачання Німеччини в умовах енергетичної кризи.

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Баварія АЕС
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