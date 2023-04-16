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Бавария намерена использовать немецкие АЭС под свою ответственность, - премьер-министр

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Берлин, Воскресенье 16 апреля 2023 05:57
Бавария намерена использовать немецкие АЭС под свою ответственность, - премьер-министр Фото: Бавария намерена использовать немецкие АЭС под свою ответственность (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Федеральная земля Бавария хочет продолжать эксплуатировать АЭС в Германии под собственной ответственностью.

Об этом заявил премьер-министр земли Маркус Зедер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, федеральная земля, в которой расположены многие из наиболее успешных производителей-экспортеров Германии, хочет, чтобы федеральное правительство разрешило эксплуатацию АЭС под собственной ответственностью.

"Пока кризис не закончится и переход на возобновляемые источники энергии не увенчается успехом, мы должны использовать все виды энергии до конца десятилетия. Бавария готова взять на себя эту ответственность", - заявил Зедер.

Премьер-министр также отметил, что Бавария также хочет стать пионером в исследованиях ядерного синтеза и построить собственный исследовательский реактор.

Напомним, что в субботу, 15 апреля, Германия вывела из эксплуатации три последние атомные электростанции.

Ранее, осенью 2022 года, Германия отложила отказ от атомной энергетики, первоначально запланированный на конец года, на три с половиной месяца – до 15 апреля. Решение было призвано обеспечить безопасность поставок в Германию в условиях энергетического кризиса.

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Бавария АЭС
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