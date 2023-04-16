Бавария намерена использовать немецкие АЭС под свою ответственность, - премьер-министр

Об этом заявил премьер-министр земли Маркус Зедер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его словам, федеральная земля, в которой расположены многие из наиболее успешных производителей-экспортеров Германии, хочет, чтобы федеральное правительство разрешило эксплуатацию АЭС под собственной ответственностью.

"Пока кризис не закончится и переход на возобновляемые источники энергии не увенчается успехом, мы должны использовать все виды энергии до конца десятилетия. Бавария готова взять на себя эту ответственность", - заявил Зедер.

Премьер-министр также отметил, что Бавария также хочет стать пионером в исследованиях ядерного синтеза и построить собственный исследовательский реактор.