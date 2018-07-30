В Баварии эвакуировали пассажиров поезда

Новости Происшествия 30.07.2018 - 07:01
Фото: место происшествия (focus.de)
Фото: место происшествия (focus.de)

Пассажиров эвакуировали из-за подозрительного предмета

В городе Ашаффенбург в Баварии (Германия) эвакуировали пассажиров скоростного поезда из-за подозрительного предмета. Об этом сообщает Focus Online.

​В одном из вагонов, по словам полиции, обнаружили чашку Петри с неизвестным веществом.

Сообщается, что поезд следовал из баварского города Вюрцбург во Франкфурт-на-Майне в Гессене. Спустя некоторое время после отправления один из пассажиров обнаружил в вагоне подозрительную емкость и сообщил об этом в пожарную службу. Поезд остановили на ближайшей станции и эвакуировали весь состав.

Прибывшие на место специалисты проверили воздух в вагонах на наличие веществ, которые могли бы угрожать здоровью пассажиров, но ничего не обнаружили.

Согласно предварительным данным, ни один из пассажиров не пожаловался на плохое самочувствие.

Напомним, ранее сообщалось, что скоростной междугородний поезд сошел с рельсов в городе Кельн в Германии.

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Теги:  Бавария,  поезд,  Германия,  эвакуация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС