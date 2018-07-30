У Баварії евакуювали пасажирів потяга

Новини Надзвичайні події 30.07.2018 - 07:01
Фото: місце події (focus.de)
Фото: місце події (focus.de)

Пасажирів евакуювали через підозрілий предмет

У місті Ашаффенбург у Баварії (Німеччина) евакуювали пасажирів швидкісного поїзда через підозрілий предмет. Про це повідомляє Focus Online.

В одному з вагонів, за словами поліції, виявили чашку Петрі з невідомою речовиною.

Повідомляється, що поїзд прямував з баварського міста Вюрцбург у Франкфурт-на-Майні в Гессені. Через деякий час після відправлення один з пасажирів виявив у вагоні підозрілу ємність і повідомив про це в пожежну службу. Потяг зупинили на найближчій станції і евакуювали весь склад.

Прибулі на місце фахівці перевірили повітря у вагонах на наявність речовин, які могли б загрожувати здоров'ю пасажирів, але нічого не виявили.

Згідно з попередніми даними, жоден з пасажирів не поскаржився на погане самопочуття.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжміський швидкісний поїзд зійшов з рейок у місті Кельн в Німеччині.

В Італії через бомбу евакуювали понад 11 тис. осіб Біля Парижу внаслідок пожежі евакуювали 2500 людей
Теги:  Баварія,  поезд,  Германия,  эвакуация  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС