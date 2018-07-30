У Баварії евакуювали пасажирів потяга

Пасажирів евакуювали через підозрілий предмет

У місті Ашаффенбург у Баварії (Німеччина) евакуювали пасажирів швидкісного поїзда через підозрілий предмет. Про це повідомляє Focus Online.

В одному з вагонів, за словами поліції, виявили чашку Петрі з невідомою речовиною.

Повідомляється, що поїзд прямував з баварського міста Вюрцбург у Франкфурт-на-Майні в Гессені. Через деякий час після відправлення один з пасажирів виявив у вагоні підозрілу ємність і повідомив про це в пожежну службу. Потяг зупинили на найближчій станції і евакуювали весь склад.

Прибулі на місце фахівці перевірили повітря у вагонах на наявність речовин, які могли б загрожувати здоров'ю пасажирів, але нічого не виявили.

Згідно з попередніми даними, жоден з пасажирів не поскаржився на погане самопочуття.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжміський швидкісний поїзд зійшов з рейок у місті Кельн в Німеччині.