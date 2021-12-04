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Биатлон. Джима попала в топ-15 гонки-преследования Кубка мира

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Эстерсунд , Суббота 04 декабря 2021 14:41
Биатлон. Джима попала в топ-15 гонки-преследования Кубка мира Фото: Юлия Джима улучшила свой стартовый результат на четыре позиции (biathlon.com.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 4 декабря, состоялась первая гонка-преследование сезона на Кубке мира в биатлоне у женщин. Лучший результат среди украинок показала Юлия Джима.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Вместо трех украинок стартовали лишь двое - Юлия Джима с 19-го места и минутой отставания, и Валентина Семеренко последней с отставанием в 2:05. Дарья Блашко, хоть и пробилась с 49-го места в гонку, но от участия отказалась.

Джима первые две стрельбы лежа не смогла пройти чисто - по одному промаху на каждом рубеже. Зато стойку прошла на отлично. В итоге она улучшила свой стартовый результат и финишировала 14-й с отставанием в +1:32,9.

Валентина Семеренко не смогла справиться со стрельбой, хотя немного и улучшила свой стартовый результат. Она допустила четыре промаха (0+2+1+1) и финишировала 54-й с отставанием в +5:42.

Первое место заняла биатлонистка из Норвегии Марте Ольсбу Рейселанн, которая с одним промахом прошла дистанцию за 32:20,6. На старте она была 12-й. Второе место у француженки Анаис Бескон (0+0+0+0 и +4,8 отставания), третья также представительница Франции - Анаис Шевалье-Буше (0+0+1+0 и +7).

Биатлон. Джима попала в топ-15 гонки-преследования Кубка мираДжима заработала 27 зачетных очков. Теперь у нее 41 балл и 26 место в зачете. Лидером остается Тереза Хаузер со 134 баллами.

Биатлон. Джима попала в топ-15 гонки-преследования Кубка мира

Напомним, сегодня состоится еще одна биатлонная гонка - мужчины проведут первую в сезоне эстафету. Старт в 16:00, транслировать будет UA: Суспільне.

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