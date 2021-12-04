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Біатлон. Джима потрапила в топ-15 гонки-переслідування Кубка світу

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Естерсунд , Субота 04 грудня 2021 14:41
Біатлон. Джима потрапила в топ-15 гонки-переслідування Кубка світу Фото: Юлія Джима поліпшила свій стартовий результат на чотири позиції (biathlon.com.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 4 грудня, відбулася перша гонка-переслідування сезону на Кубку світу в біатлоні у жінок. Найкращий результат серед українок показала Юлія Джима.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Замість трьох українок стартували лише двоє - Юлія Джима з 19-го місця і хвилиною відставання, і Валентина Семеренко останньою з відставанням о 2:05. Дарина Блашко, хоч і пробилася з 49-го місця в гонку, але від участі відмовилася.

Джима перші дві стрільби лежачи не змогла пройти чисто - по одному промаху на кожному рубежі. Зате стійку пройшла на відмінно. У підсумку вона поліпшила свій стартовий результат і фінішувала 14-ю з відставанням в +1:32,9.

Валентина Семеренко не змогла впоратися зі стріляниною, хоча трохи і поліпшила свій стартовий результат. Вона допустила чотири промахи (0+2+1+1) і фінішувала 54-ю з відставанням в +5:42.

Перше місце посіла біатлоністка з Норвегії Марте Ольсбу Рейселанн, яка з одним промахом пройшла дистанцію за 32:20,6. На старті вона була 12-ю. Друге місце у француженки Анаіс Бескон (0+0+0+0 і +4,8 відставання), третя також представниця Франції - Анаіс Шевальє-Буше (0+0+1+0 і +7).

Біатлон. Джима потрапила в топ-15 гонки-переслідування Кубка світуДжима заробила 27 залікових очок. Тепер має 41 бал і 26 місце в заліку. Лідером залишається Тереза Хаузер зі 134 балами.

Біатлон. Джима потрапила в топ-15 гонки-переслідування Кубка світу

Нагадаємо, сьогодні відбудеться ще одна біатлонна гонка - чоловіки проведуть першу в сезоні естафету. Старт о 16:00, транслюватиме UA: Суспільне.

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