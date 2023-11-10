ua en ru
Пт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Батько зірки "Ліверпуля" опинився на волі після двох тижнів полону: що трапилося

Барранкас, П'ятниця 10 листопада 2023 11:59
UA EN RU
Батько зірки "Ліверпуля" опинився на волі після двох тижнів полону: що трапилося Фото: Луїс Діас присвятив гол батькові (liverpoolfc.com)
Автор: Антон Федорців

Луїс Діас-старший повернувся до родини після викрадення колумбійськими партизанами півмісяця тому. Батько вінгера англійського "Ліверпуля" і збірної Колумбії був заручником місцевих партизанів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Чоловік звільнений з полону бойовиків після 13-ти днів неволі. Батьки спортсмена був викрадені наприкінці жовтня в Барранкасі – рідному міста зірки національної команди.

Спершу врятували матір Діаса – Сіленіс Маруланда повернулася додому за кілька годин після викрадення. Натомість Луїс Мануель залишався в заручниках т. зв. Армії національного визволення – ліворадикальної організації, що визнана терористичною Держдепартаментом США та Євросоюзом. Діаса-старшого передали представникам ООН і церкви.

У процес звільнення батьків іменитого футболіста були залучені місцеві збройні сили та поліція. Контролював перебіг операції президент Колумбії Густаво Петро. Сам Діас публічно закликав звільнити батька. Зокрема, після забитого м'яча в чемпіонаті Англії він продемонстрував майку з написом "Свободу татові".

Хто такий Луїс Діас

Вихованець "Атлетіко Хуніор". На професіональному рівні дебютував у складі "Барранкільї" у сезоні-2016.

Після 3,5 років виступів на батьківщині переїхав до Європи. Спершу захищав кольори португальського "Порту", а посеред сезону 2021/22 перейшов у "Ліверпуль" за 47 млн євро. Виграв із "червоними" Кубок і Суперкубок Англії, а також Кубок англійської ліги.

У складі збірної Колумбії дебютував у 2018 році та зіграв 43 поєдинки (9 м'ячів). Здобув бронзову медаль на Копа Амеріка-2021.

До слова, раніше Миколенко забив у складі "Евертона" в протистоянні з "Брайтоном".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ливерпуль Колумбия Чемпіонат Англії
NEWS
В ГУР підтвердили враження двох десантних кораблів у Криму та показали відео
В ГУР підтвердили враження двох десантних кораблів у Криму та показали відео
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом