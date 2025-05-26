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У "Батьківщині" закликали активізувати виробництво вітчизняної зброї

Понеділок 26 травня 2025 15:11
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У "Батьківщині" закликали активізувати виробництво вітчизняної зброї Фото: у "Батьківщині" закликали активізувати виробництво вітчизняної зброї (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

"Батьківщина" подала на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який направляє 84 млрд гривень, знайдені в "Енергоатому" та "Нафтогазу", на збільшення фінансування виробників вітчизняного озброєння.

Про це заявила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

За її словами, Україна почуватиметься значно впевненіше, якщо виведе на максимальну потужність власний ВПК, а для цього необхідно гідно профінансувати галузь. Кошти на це вже знайдені – йдеться про скандальні 84 млрд гривень, які команда "Батьківщини" виявила в "Енергоатому" та "Нафтогазу" завдяки ефективній роботі парламентської ТСК.

"Гроші необхідно негайно повернути в бюджет і передати вітчизняним виробникам зброї. А також, якщо можливо, негайно закупити протиповітряні системи оборони. Сьогодні ми, команда "Батьківщини", внесли відповідний проєкт змін до бюджету. І наполягаємо, щоб його розглянули та ухвалили невідкладно", – наголосила Юлія Тимошенко.

В той час, коли українці на 4 році війни не припиняють донатити для допомоги ЗСУ, державні монополії фактично вкрали в людей і держави 84 млрд гривень.

"Де іноземні наглядові ради? Навіщо їх призначали, якщо вони цього всього не бачать? Правоохоронні органи мають притягнути винних до відповідальності, а наша команда зосередиться зараз на тому, щоб ці знайдені кошти знову "не загубилися" у кишенях корупціонерів, які під час війни не соромляться грабувати Україну", – пообіцяла Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, створена з ініціативи фракції "Батьківщини" та очолювана Олексієм Кучеренком Тимчасова слідча комісія Верховної Ради встановила, що "Нафтогаз" та "Енергоатом" свідомо та незаконно нараховували населенню та бізнесу критично завищені тарифи, завдяки чому їм вдалося заробити "зайвих" 84 млрд гривень.

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