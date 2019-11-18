В "Батькивщине" прокомментировали возможные цены на землю

Фото: Сергей Соболев (РБК-Украина)

Нардеп отметил, что приобрести максимальное количество земли сможет ограниченное количество людей

По словам заместителя председателя депутатской фракции ВО "Батькивщина" Сергея Соболева, если гектар сельскохозяйственной земли будет стоить 1000 евро, это означает, что приобрести максимальное количество в соответствии с законом, - сможет ограниченное количество людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"214 000 гектар земли можно сконцентрировать в одних руках. Скажите, пожалуйста, ну кто может сконцентрировать такие объемы земли - только финансовые спекулянты", - отметил Соболев.

Кроме того, нардеп отметил, что те граждане, которые рассчитывают потратить деньги за продажу собственных паев на покупку недвижимости - не смогут воспользоваться такой возможностью.

"Если человек продаст свой гектар, а не пай, за 600 долларов, это будет большое счастье для человека. За пай 5 га - это максимально 3000 долларов. Ну о чем мы вообще говорим? Ну в какую квартиру вложить эти деньги? Ну можно... в оккупированной части Донецка или Луганска, там есть квартиры, которые продаются и по 2000 долларов. Только кто там будет покупать?".

Напомним, Верховная рада 13 ноября в первом чтении проголосовала за законопроект, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. В то же время, ко второму чтению, в документ намерены внести поправки, чтобы вопрос продажи земли иностранцам - вынесли на референдум.