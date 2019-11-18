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У "Батьківщині" прокоментували можливі ціни на землю

Новини » Політика     18.11.2019 - 16:20
У "Батьківщині" прокоментували можливі ціни на землю
Фото: Сергій Соболєв (РБК-Україна)

Нардеп зазначив, що придбати максимальну кількість землі зможе обмежена кількість людей

За словами заступника голови депутатської фракції ВО "Батьківщина" Сергія Соболєва, якщо гектар сільськогосподарської землі буде коштувати 1000 євро, це означає, що придбати максимальну кількість згідно з законом, зможе обмежена кількість людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

"214 000 гектар землі можна сконцентрувати в одних руках. Скажіть, будь ласка, ну хто може сконцентрувати такі обсяги землі - тільки фінансові спекулянти", - зазначив Соболєв.

Крім того, нардеп відзначив, що ті громадяни, які розраховують витратити гроші за продаж власних паїв на покупку нерухомості - не зможуть скористатися такою можливістю.

"Якщо людина продасть свій гектар, а не пай, за 600 доларів, це буде велике щастя для людини. За пай 5 га - це максимально 3000 доларів. Ну про що ми взагалі говоримо? Ну в яку квартиру вкласти ці гроші? Ну можна... в окупованій частині Донецька або Луганська, там є квартири, які продаються і по 2000 доларів. Тільки хто там буде купувати?".

Нагадаємо, Верховна рада 13 листопада у першому читанні проголосувала за законопроект, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення. У той же час, до другого читання в документ мають намір внести поправки, щоб питання продажу землі іноземцям - винесли на референдум.

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