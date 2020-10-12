В "Батькивщине" обещают защитить владельцев гаражных кооперативов в Киеве

Фото: Алексей Кучеренко (kyiv.ba.org.ua)

400 тыс. киевлян имеют места в гаражных кооперативах. Застройщики хотят забрать у людей эти земельные участки.

Об этом заявил кандидат в мэры Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко во время встречи с избирателями, передает пресс-служба.

"Город должен развиваться, если мы действительно хотим осовременивать эти парковки, делать их многоэтажными, то в первую очередь нужно позаботиться, чтобы люди не лишились своего имущества, своих капиталов, своих мест, чтобы их интересы были защищены", - заявил Кучеренко.

По его словам, именно поэтому "Батькивщина" подготовила и в ближайшее время будет подписывать меморандум со всеми представителями гаражных кооперативов.

"Мы готовы вас защищать, поскольку это делала городская "Батькивщина" предыдущих созывов. Мы собираемся делать это как на городском, так и на национальном уровне", - констатировал парламентарий.

Напомним, ранее сообщалось, что "Батькивщина" официально выдвинула кандидатом на должность киевского городского головы Алексея Кучеренко - бывшего министра по вопросам ЖКХ.

Во время официальных мероприятий представитель команды Тимошенко предложил стратегию решения самых болезненных столичных проблем - модернизацию жилищного фонда и инфраструктурных сетей, установления справедливых тарифов, уменьшение пробок, упорядочение застройки, планы улучшения экологии, озеленению города и тому подобное.