В "Батькивщине" назвали нардепа Усова возможным заказчиком нападения на Мирзояна

Фото: Вадим Мирзоян (babenko.kr.ua)

В "Батькивщине" считают этот инцидент очередным политически мотивированным преступлением

Возможным заказчиком нападения на депутата Центрально-городского районного совета, председатель Ингулецкой районной парторганизации ВО "Батькивщина" в Кривом Роге Вадима Мирзояна может быть народный депутат Константин Усов. Об этом заявил на Согласительном совете глав парламентских фракций и комитетов председатель профильного комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, член фракции "Батькивщина" Андрей Кожемякин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

"По имеющейся информации, заказчиком преступления является народный депутат от БПП Константин Усов, а исполнитель - его помощник Сергей Дронов. Непосредственные угрозы осуществлял заместитель председателя Центрально-городского районного совета г. Кривой Рог Андрей Кириленко", - сказал политик.

По его словам, определенные лица напали на Мирзояна, били с особой жестокостью, наносили удары, опасные для жизни.

"Они били по лицу, по голове, по туловищу металлическими предметами, применяли газовый баллончик, который содержит в составе экстракт натурального перца", - заявил Кожемякин.

Представитель "Батькивщины" отметил, что в настоящее время Мирзоян находится в больнице.

"Этот человек искалечен: перелом лобной кости, конечностей, размозжение суставов", - сказал он.

В политсиле также настаивают на необходимости привлечь к ответственности лиц, причастных ко всем предыдущим нападениям на активистов "Батькивщины" и не только.

"Очень хотелось бы, чтобы предвыборный процесс прошел без политических потерь, фальсификаций, физического воздействия, террора на оппонентов", - подытожил он.

По данным пресс-службы, 9-го января на депутата Центрально-городского районного совета, председателя Ингулецкой районного в Кривом Роге парторганизации ВО "Батькивщина", 34-летнего Вадима Мирзояна было совершено нападение.

В "Батькивщине" считают этот инцидент очередным политически мотивированным преступлением и требуют от руководства государства прекратить террор против своих оппонентов, говорится в заявлении партии.