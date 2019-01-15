У "Батьківщині" назвали нардепа Усова можливим замовником нападу на Мірзояна

Фото: Вадим Мірзоян (babenko.kr.ua)

У "Батьківщині" вважають цей інцидент черговим політично вмотивованим злочином

Можливим замовником нападу на депутата Центрально-міської районної ради, голову Інгулецької районної парторганізації ВО "Батьківщина" у Кривому Розі Вадима Мірзояна може бути народний депутат Констянтин Усов. Про це заявив на Погоджувальній раді голів парламентських фракцій і комітетів голова профільного комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, член фракції "Батьківщина" Андрій Кожем’якін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

"За наявною інформацією, замовником злочину є народний депутат від БПП Костянтин Усов, а виконавець - його помічник Сергій Дронов. Безпосередні погрози здійснював заступник голови Центрально-міської районної ради м. Кривий Ріг Андрій Кириленко", - сказав політик.

За його словами, певні особи напали на Мірзояна, били з особливою жорстокістю, завдавали удари, небезпечні для життя.

"Вони били по обличчю, по голові, по тулубу металевими предметами, застосовували газовий балончик, який містить у складі екстракт натурального перцю", - заявив Кожем’якін.

Представник "Батьківщини" зауважив, що наразі Мірзоян перебуває у лікарні.

"Ця людина скалічена: перелом лобової кістки, кінцівок, розтрощення суглобів", - сказав він.

У політсилі також наголошують на необхідності притягнути до відповідальності й осіб, причетних до всіх попередніх нападів на активістів "Батьківщини" і не тільки.

"Дуже хотілося би, щоб передвиборний процес пройшов без політичних втрат, фальсифікацій, фізичного впливу, терору на опонентів", - підсумував він.

За даними прес-служби, 9-го січня на депутата Центрально-міської районної ради, голову Інгулецької районної у Кривому Розі парторганізації ВО "Батьківщина", 34-річного Вадима Мірзояна було скоєно напад.

У "Батьківщині" вважають цей інцидент черговим політично вмотивованим злочином та вимагають від керівництва держави припинити терор проти своїх опонентів, йдеться у заяві партії.