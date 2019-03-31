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"Батькивщина" зафиксирует официальный подсчет бюллетеней с мокрыми печатями

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 19:21
"Батькивщина" зафиксирует официальный подсчет бюллетеней с мокрыми печатями
Фото: выборы президента Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

У Тимошенко заявили об очередных провокациях штаба Порошенко

Политическая партия "Батькивщина" зафиксирует официальный подсчет бюллетеней с мокрыми печатями на выборах 2019. Об этом говорится в заявлении на сайте "Батькивщины".

В частности, политсила заявила об очередных провокациях штаба Петра Порошенко. Так, 31 марта полиция Донецкой области по анонимному звонку обнаружила брошенный автомобиль на еврономерах, в салоне которого было найдено 563 избирательных бюллетеня с пометками напротив кандидата Тимошенко Юлии Владимировны.

"Партия "Батькивщина" никогда не прибегала к грязным технологиям и всегда добросовестно придерживалась закона о выборах", - заявили в политсиле, добавив, что зафиксируют официальный подсчет бюллетеней с мокрыми печатями.

Напомним, по данным полиции, в день выборов президента Украины, по состоянию на 18:00, открыто 19 уголовных дел в связи с нарушением избирательного процесса.

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