Фото: в Кривом Роге напали на представителя "Батькивщины" Вадима Мирзояна (babenko.kr.ua)

"Батькивщина" призывает правоохранителей как можно быстрее привлечь к ответственности причастных к нападению на депутата Вадима Мирзояна

"Батькивщина" требует прекратить "политический террор" против активистов на местах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, размещенное на сайте партии.

Как сообщается, вчера, 9 января, на депутат Центрально-Городского районного совета, председатель Ингулецкой районного в Кривом Роге парторганизации ВО "Батькивщина", 34-летнего Вадима Мирзояна было совершено нападение.

"Трое злоумышленников применили против политика газовый баллон, нанесли сильный удар стальной трубой по голове, а затем жестоко избили. Сейчас Вадим Мирзоян с черепно-мозговой травмой и многочисленными переломами находится в больнице", - говорится в сообщении.

Фото: ba.org.ua

Кроме того, сообщается, что ранее неустановленные лица дважды совершали нападения на офис Ингулецкой районной парторганизации ВО "Батькивщина".

"Считаем этот инцидент очередным политически мотивированным преступлением и требуем от руководства государства прекратить террор против своих оппонентов", - говорится в заявлении.

Кроме того, "Батькивщина" призывает правоохранительные органы в кратчайшие сроки установить и привлечь к ответственности исполнителей, организаторов, а главное - заказчиков нападения, и лиц, причастных ко всем предыдущим нападениям на активистов "Батькивщины" на местах и ее очаги.