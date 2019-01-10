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"Батьківщина" вимагає припинити "політичний терор" проти активістів на місцях

Новини » Політика    10.01.2019 - 16:44
"Батьківщина" вимагає припинити "політичний терор" проти активістів на місцях
Фото: у Кривому Розі напали на представника "Батьківщини" Вадима Мірзояна (babenko.kr.ua)

"Батьківщина" закликає правоохоронців якнайшвидше притягнути до відповідальності причетних до нападу на депутата Вадима Мірзояна

"Батьківщина" вимагає припинити "політичний терор" проти активістів на місцях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, розміщену на сайті партії.

Як повідомляється, вчора, 9 січня, на депутата Центрально-Міської районної ради, голову Інгулецької районної у Кривому Розі парторганізації ВО "Батьківщина", 34-річного Вадима Мірзояна було скоєно напад.

"Троє зловмисників застосували проти політика газовий балон, завдали сильного удару сталевою трубою по голові, а потім жорстоко побили. Наразі Вадим Мірзоян з черепно-мозковою травмою і численними переломами знаходиться у лікарні", - йдеться у повідомленні.

&quot;Батьківщина&quot; вимагає припинити &quot;політичний терор&quot; проти активістів на місцях

Фото: ba.org.ua

Крім того, повідомляється, що раніше невстановлені особи двічі скоювали напади на офіс Інгулецької районної парторганізації ВО "Батьківщина".

"Вважаємо цей інцидент черговим політично вмотивованим злочином та вимагаємо від керівництва держави припинити терор проти своїх опонентів", - йдеться у заяві.

Крім того, "Батьківщина" закликає правоохоронні органи у найкоротші терміни встановити та притягнути до відповідальності виконавців, організаторів, а головне - замовників нападу, та осіб, причетних до всіх попередніх нападів на активістів "Батьківщини" на місцях та її осередки.

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