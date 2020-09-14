"Батькивщина" призывает власть защитить пострадавших вкладчиков банка "Аркада"

Фото: Алексей Кучеренко (kyiv.ba.org.ua)

По словам Кучеренко, государство должно защитить граждан от афер и мошенничества в сфере жилья

Столичная власть должна защитить обманутых вкладчиков в строительство банка "Аркада".

Об этом заявил кандидат на должность городского головы Киева, народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко, передает пресс-служба.

Он уверен, что сейчас нужно искать компромисс и решать проблему 11 тысяч людей, которые вложили свои деньги, но не получили жилье.

"Когда люди несли свои деньги в "Аркаду", никто в КГГА не сказал им, что это мошенники и преступники, не использовал свои полномочия, чтобы немедленно прекратить это строительство. Наоборот его называли законным, застройщик имел разрешения и решения городского совета. Почему же теперь к инвесторам не выходит городской голова, не пробует решить эту проблему?" - отметил Алексей Кучеренко.

Он заявил, что приоритет сейчас - государственная система защиты граждан от афер, махинаций, мошенничества в сфере жилья.

"Сначала никто не говорил, что "Аркада" - это пирамида или нелегальное строительство. Поэтому здесь остаются большие претензии и к КГГА, и к государственным инспекциям", - подчеркнул Кучеренко.

Также политик заявил, что принял вопрос защиты инвесторов "Аркады" под личный контроль, для чего вошел в Межведомственную рабочую группу по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства как представитель "Батькивщины".

Напомним, Национальный банк Украины 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных, а 26 августа в банке была введена временная администрация.

Более 90% вкладчиков банка получат свои деньги в полном объеме. Это более 5000 человек, их вклады составляют менее чем гарантированная государством сумма 200 тысяч гривен. Всего Фонд гарантирования выплатит таким вкладчикам 285 млн гривен.

Как сообщало РБК-Украина, по данным НБУ, основной причиной банкротства банка "Аркада" стал вывод владельцами банка большого здания в центре Киева и передача его в залог родственным структурам.