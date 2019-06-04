"Батькивщина" призывает дать Зеленскому возможность выполнить свои обязанности

Фото: Сергей Соболев (УНИАН)

"Батькивщина" призывает Верховную раду прекратить блокирование

"Батькивщина" призывает Верховную раду прекратить блокировку и дать возможность президенту Владимиру Зеленскому выполнять свои конституционные обязанности. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев с трибуны Рады, передает корреспондент РБК-Украина.

"То, что сейчас происходит – попытки сорвать досрочные выборы и отказ назначить тех должностных лиц, которые, согласно Конституции, являются прямо сферой ответственности президента, – это сознательное торможение любой политики и изменений в Украине", – подчеркнул он.

Народный депутат также возмутился тем фактом, что Зеленский осуществляет важные зарубежные визиты в то время, когда не назначен новый руководитель МИД, а "материалы для Брюсселя ему готовил старый министр иностранных дел Климкин, который дальше сидит на своем посту и делает вид, что ничего не произошло".

"И парламент, вместо того, чтобы сегодняшнее заседание начать с отставки министра иностранных дел, министра обороны, председателя СБУ, делает в полупустом зале вид, что ничего не происходит", – добавил Соболев.

Поэтому "Батькивщина" подчеркивает, что есть конституционные полномочия президента, которые он должен иметь возможность выполнять.

"И они не в том, как делить Антимонопольный комитет, другие регуляторы. Есть прямые конституционные обязанности главы государства – вопросы иностранных дел, это вопрос обороны и вопросы СБУ. Поэтому надо немедленно сделать эти ключевые назначения. Мы обращаемся к парламенту: пожалуйста, составьте график работы Рады таким образом, чтобы преемственность власти была соблюдена – и в Конституции, и в законах Украины. Это будет самый лучший вариант для того, чтобы общество почувствовало изменения", – подытожил политик.