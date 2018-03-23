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"Батькивщина" подписала с аграриями Всеукраинский меморандум

НовостиПолитика    23.03.2018 - 14:38
Фото: пресс-служба "Батькивщины"
Фото: пресс-служба "Батькивщины"

Подписан Всеукраинский меморандум "Новый аграрный курс Украины"

Партия "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко сегодня вместе с общественными организациями "Всеукраинская аграрная рада" и "Аграрный союз Украины" подписали Всеукраинский меморандум "Новый аграрный курс Украины" о сотрудничестве по проведению реформ в сельском хозяйстве и обеспечении развития сельских территорий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии на официальном сайте.

Как отмечается в документе, аграрный сектор является ведущими для украинской экономики.

"К сожалению, так исторически сложилось в нашем сельском хозяйстве, что различные сегменты сектора представляют различные ассоциации, которым в одиночку трудно коммуницировать с государственными органами и парламентом. Со своей стороны "Батькивщина" пытается сломать систему, которая пропитана коррупцией, узким лоббизмом и неучетом интересов аграриев и жителей сел. Поэтому мы решили объединить наши усилия и сформировать единый Новый аграрный курс", – отмечается в меморандуме.

Этим документом закрепляются направления развития аграрно-промышленного Комплекса, в которых стороны обязуются действовать совместно для отстаивания позиции как аграриев, так и интересов сельского населения.

"Этот меморандум – это объединение общественного сектора и политической силы, что решили совместными усилиями добиться положительного результата в процессе реформирования и развития сельского хозяйства, обеспечения развития сельских территорий путем реализации целей и задач, определенных этим меморандумом", – говорится в тексте документа.

"Батькивщина" и ОО "Всеукраинская аграрная рада" и "Аграрный союз Украины" видят результатом внедрение намеченных реформ в росте аграрного производства, занятости на селе, налоговых поступлениях, увеличении инвестиций в сельское хозяйство и поступлениях в местные бюджеты, защите прав собственников и арендаторов земельных участков (паев), а также других аграрных активов.

По словам Тимошенко, меморандум "Новый аграрный курс Украины" – это пошаговый план действий, который может сделать успешным и состоятельным аграрный комплекс, а также сделает сильной и процветающей нашу страну.

"Нам надо объединиться вокруг этого Нового аграрного курса Украины, поскольку именно аграрии могут дать экономическую успешность. Мы должны открыть все шлюзы для всеобъемлющего развития аграрного комплекса", – отметила после подписания меморандума лидер "Батькивщины".

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Теги публикации: аграрии, Батькивщина    Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, ПриватБанк, Тарута Сергей, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Николаев, Херсон, Горловка, Славянск, Новости АТО, Авдеевка, Народный фронт, ДНР, ЛНР, законопроект, пенсионная реформа, Призыв в армию, Геннадий Труханов, Мобилизация, Выборы в России, Тарута
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