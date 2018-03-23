Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Батьківщина" підписала з аграріями Всеукраїнський меморандум

НовиниПолітика    23.03.2018 - 14:38
Фото: прес-служба "Батьківщини"
Фото: прес-служба "Батьківщини"

Підписано Всеукраїнський меморандум "Новий аграрний курс України"

Партія "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко сьогодні разом із громадськими організаціями "Всеукраїнська аграрна рада" та "Аграрний Союз України" підписали Всеукраїнський меморандум "Новий аграрний курс України" про співпрацю щодо проведення реформ у сільському господарстві та забезпечення  розвитку сільських територій. Про це йдеться у повідомленні прес-служби партії на офіційному сайті.

Як наголошується у документі, аграрний сектор є провідними для української економіки.

"На жаль, так історично склалось в нашому сільському господарстві, що різні сегменти сектору представляють різні асоціації, яким поодинці важко комунікувати з державними органами та парламентом. Зі свого боку "Батьківщина" намагається зламати систему, яка просочена корупцією, вузьким лобізмом та нехтуванням інтересів аграріїв та селян. Тому ми вирішили об’єднати наші зусилля та сформувати єдиний Новий аграрний курс", – зазначається у меморандумі.

Цим документом закріплюються напрямки розвитку аграрно-промислового Комплексу, в яких сторони зобов’язуються діяти спільно для відстоювання як позиції аграріїв, так і інтересів сільського населення.

"Цей меморандум – це об’єднання громадського сектору та політичної сили, що вирішили спільними зусиллями досягти позитивного результату в процесі реформування та розвитку сільського господарства, забезпечення розвитку сільських територій шляхом реалізації цілей та завдань, визначених цим меморандумом", – йдеться у тексті документу.

"Батьківщина" та ГО "Всеукраїнська аграрна рада" і "Аграрний Союз України" вбачають результатом впровадження окреслених реформ у зростанні аграрного виробництва, зайнятості на селі, податкових надходженнях, збільшенні інвестицій у сільське господарство і надходженнях до місцевих бюджетів, захисті прав власників та орендарів земельних ділянок (паїв), а також інших аграрних активів.

За  словами Тимошенко, меморандум "Новий аграрний курс України" – це покроковий план дій, який може зробити успішним та заможним аграрний комплекс, а також зробить сильною та процвітаючою нашу країну.

"Нам треба об’єднатися  навколо цього Нового аграрного курсу України, оскільки саме аграрії можуть дати економічну успішність. Ми маємо відкрити всі шлюзи для всеохоплюючого розвитку аграрного комплексу", – зазначила після підписання меморандуму лідер "Батьківщини".

Рух автотранспорту відновлено в усіх областях Протести аграріїв: в "Укравтодорі" розповіли про стан проїзду на дорогах
Теги: аграрии, Батьківщина
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top