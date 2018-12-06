"Батькивщина" поддержала прекращение действия договора о дружбе с РФ

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

"Батькивщина" единогласно проголосовала за законопроект

"Батькивщина" единогласно проголосовала за законопроект "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" (№0206). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Как отметил во время рассмотрения соответствующего документа народный депутат от "Батькивщины" Борис Тарасюк, это вопрос стратегической важности для нашего государства.

"Законопроект, который мы рассматриваем, внес президент Украины. Можно задать вопрос: а где президент Украины, а где министр иностранных дел при рассмотрении этого стратегически важного вопроса", – сказал он.

Тарасюк также продемонстрировал заявления Юлии Тимошенко, Григория Немыри и Сергея Власенко, которые сейчас находятся в командировке в Вашингтоне по приглашению Конгресса и Сената США, с официальной просьбой к председателю ВРУ Андрея Парубия засчитать их голоса "За" денонсацию дружбы с РФ.

Свое заявление лидер "Батькивщины" заранее опубликовала на личной странице в Facebook, добавив также соответствующие обращения депутатов из ее фракции, которые также находятся сегодня в Америке.

"К сожалению, я сегодня физически не могу присутствовать на заседании парламента, поскольку нахожусь в США с визитом. Это очень важная поездка для формирования новых систем безопасности и гарантий Украине со стороны Соединенных Штатов Америки. Она заранее согласована и не могла быть отменена или перенесена на другую неделю", – написала она.

Тимошенко подчеркнула, что это официальная и последовательная позиция ее лично и ее политической силы.

Лидер партии напомнила также, что именно Борис Тарасюк внес соответствующий проект о прекращении дружбы с Россией еще в самом начале работы Верховной рады VIII-го созыва.

Со своей стороны депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко отметил с трибуны парламента, что сегодняшнее решение является правильным, но запоздалым.

"В том, что 4 года не расторгался этот договор о дружбе, есть состав государственной измены. И надо будет, когда для этого будут правовые условия, обязательно выяснить, кто организовал эту четырехлетнюю задержку с расторжение договора. Виновные за это должны быть наказаны!", – заявил он.

Представляя позицию партии Борис Тарасюк напомнил, что еще в 2015 году вместе с коллегами по фракции он внес законопроект о приостановке действия по крайней мере нескольких статей соответствующего договора, включительно с одиозной статьей о стратегическом партнерстве между Украиной и Россией, но МИД не нашло для этого оснований.