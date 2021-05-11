"Батькивщина" открыла горячую линию по земельному референдуму

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в Facebook.

По ее словам, получить любую информацию, а также присоединиться к инициативной группы по организации всенародного опроса можно по номеру бесплатной всеукраинской горячей телефонной линии 0 800 30 2019.

"Земля должна принадлежать тому, кто на ней живет и работает. Мы были единственной политической силой, которая не дала ни одного голоса за законы, которые позволяют распродажу наших черноземов, лесов и рек иностранным корпорациям и банкам", - заявила Тимошенко.

Она также добавила, что все социологические опросы подтверждают, что более 70% граждан против распродажи земли. Именно поэтому "Батькивщина" будет помогать украинцам остановить проведение реформы.

"Референдум - это не просто шанс отстоять нашу землю. Это шанс защитить наше будущее и сохранить нашу страну! Присоединяйтесь", - добавила Тимошенко.