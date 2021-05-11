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"Батьківщина" відкрила гарячу лінію щодо земельного референдуму

Новость на русском → Київ, Вівторок 11 травня 2021 15:45
"Батьківщина" відкрила гарячу лінію щодо земельного референдуму Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Партія "Батьківщина" відкрила гарячу лінію щодо земельного референдуму.

Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко у Facebook.

За її словами, отримати будь-яку інформацію, а також приєднатися до ініціативної групи з організації всенародного опитування можна за номером безкоштовної всеукраїнської гарячої телефонної лінії 0 800 30 2019.

"Земля має належати тому, хто на ній живе та працює. Ми були єдиною політичною силою, що не дала жодного голосу за закони, які дозволяють розпродаж наших чорноземів, лісів та річок іноземним корпораціям та банкам", - заявила Тимошенко.

Вона також додала, що усі проведені соціологічні опитування підтверджують, що понад 70% громадян проти розпродажу землі. Саме тому "Батьківщина" допомагатиме українцям зупинити проведення реформи.

"Референдум - це не просто шанс відстояти нашу землю. Це шанс захистити наше майбутнє та зберегти нашу країну! Приєднуйтесь", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Батьківщина" розпочала підготовку всеукраїнського референдуму щодо неприпустимості розпродажу сільськогосподарської землі. До ініціативної групи, яка збиратиме підписи по всій Україні, вже долучилися понад 12 тисяч осіб.

Як відомо, Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Цей закон парламентарії розглядали з 16 березня, через що робота ВР була заблокована, і інші питання нардепи розглядали на позачергових засіданнях.

Єдиною фракцією, яка не дала за зміни до Земельного кодексу жодного голосу, була "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Лідер партії назвала це голосування "чорним днем в історії України", а референдум - "єдиним способом захистити землю від розпродажу".

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