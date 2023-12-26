ua en ru
Вт, 26 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Батьківщина" не голосуватиме за закон про мобілізацію у чинній редакції

Вівторок 26 грудня 2023 18:44
UA EN RU
"Батьківщина" не голосуватиме за закон про мобілізацію у чинній редакції Фото: лідер партії "Батьківщина", народний депутат Юлія Тимошенко (ba org ua)
Автор: Юлія Бойко

Партія "Батьківщина" не голосуватиме за закон про мобілізацію у тому вигляді, який є зараз. Зокрема, для партії неприйнятні статті про скасування броні для інвалідів третьої групи, педагогів і студентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера партії Юлію Тимошенко у Facebook.

За її словами, мобілізація під час війни - неминуча, однак має проводитись справедливо, а українське військо обов’язково треба підсилити технологічно. Для цього державі необхідно розгорнути власне потужне військово-промислове виробництво.

У своєму відеозверненні вона також запропонувала призупинити у 2024 році виплати всіх зовнішніх і внутрішніх боргів України та скасування підвищення зарплат чиновникам.

Водночас вивільнені 650 млрд гривень Тимошенко пропонує направити на запуск потужного вітчизняного військово-промислового виробництва.

"Нам треба закон про всебічний розвиток технічно-наукових новацій для власної розробки і виробництва зброї. Ці розробки вже є, потрібна фінансова підтримка держави. Ми мусимо діяти чітко раціонально, стратегічно і переможно, а не йти в глухий кут", - наголосила Тимошенко.

Нагадаємо, новий законопроект про мобілізацію в Україні зареєстрований у Раді пізно ввечорі 25 грудня. Тепер над ним працюватимуть парламентарі, попереду - розгляд у комітетах та голосування у двох читаннях.

Раніше президент на прес-конференції за підсумками 2023 року заявив, що військове командування запропонувало додатково мобілізувати 450 000-500 000 осіб. Це коштуватиме державі 500 млрд грн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Батькивщина Тимошенко Мобілізація в Україні
NEWS
Робота ТЦК, демобілізація та електронні повістки: головні заяви Залужного на брифінгу
Робота ТЦК, демобілізація та електронні повістки: головні заяви Залужного на брифінгу
DAILY
"Треба бути воїном до кінця". Як ветерани проходять реабілітацію після поранень
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel "Треба бути воїном до кінця". Як ветерани проходять реабілітацію після поранень