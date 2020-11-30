"Батькивщина" демонстрирует конструктивную альтернативу действующей власти, - эксперт

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

На недавних местных выборах среди оппозиционных политических партий первое место заняла "Батькивщина". Команда Тимошенко в течение всей кампании создавала содержательную альтернативу другим политическим силам, ведь предлагала дельные идеи как для конкретных ОТГ и территорий, так и глобально для Украины.

Об этом заявил политический эксперт Константин Матвиенко во время круглого стола в "Интерфакс-Украина".

По мнению эксперта, лидер "Батькивщины" также демонстрирует конструктивный подход к решению важных для страны вопросов.

"Только что ЦИК опубликовала официальные окончательные результаты местных выборов, как Юлия Тимошенко сразу выступила с конкретными задачами для фракций, что сейчас создаются в местных советах. Эти шаги призваны решить насущные проблемы, перед которыми оказываются как территориальные общины, так и общество в целом. Прежде всего это логистика по борьбе с эпидемией коронавируса. Мы помним, что по инициативе Тимошенко было принято постановление Верховной Рады с конкретными поручениями правительства относительно последовательности профилактики, диагностики, лечения COVID. Это является продолжением этой стратегии", - отметил политэксперт.

Он перечислил и другие шаги, озвученные лидером "Батькивщины", в частности, поддержка малого и среднего бизнеса на время коронавируса, качественное функционирование образовательных учреждений в период карантина, отмены закона о распродаже земли, решением главных экологических проблем.

По словам Матвиенко, в кризисных условиях, в которых сейчас оказалась Украина, нужно возвращаться "от хейта к конструктиву", и такой конструктив демонстрирует именно Юлия Тимошенко.

"Для меня остается невыясненным вопрос, почему действующая власть очень самоуверенно действует, не оглядываясь на общественные потребности и предложения других политических субъектов. Тем более власть терпит неудачу за неудачей. Поэтому вопросов к ней очень много. Их стараются ставить журналисты, но на самом высоком политическом уровне в парламенте так выглядит, что только "Батькивщина" является наиболее системной политической силой, которая способна профессионально ставить эти вопросы, а также давать на них конструктивные ответы с точки зрения предложений того, что следует делать", - считает Матвиенко.

Напомним, по официальным итогам местных выборов, "Батькивщина" стала второй по популярности силой в стране, уступив лишь президентской "Слуге народа", и лучшей среди оппозиционных.

Команда Тимошенко получила поддержку 12.5% избирателей и получила 4500 депутатских мандатов. Партия Владимира Зеленского - 17.5% и провела более 6000 избранников.