Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

На нещодавніх місцевих виборах серед опозиційних політичних партій перше місце посіла "Батьківщина". Команда Тимошенко протягом усієї кампанії створювала змістовну альтернативу іншим політичним силам, адже пропонувала слушні ідеї як для конкретних ОТГ і територій, так і глобально для України.

Про це заявив політичний експерт Костянтин Матвієнко під час круглого столу в "Інтерфакс-Україна".

На думку експерта, лідер "Батьківщини" також демонструє конструктивний підхід до вирішення важливих для країни питань.

"Щойно ЦВК опублікувала офіційні остаточні результати місцевих виборів, як Юлія Тимошенко одразу виступила з конкретними завданнями для фракцій, що зараз створюються у місцевих радах. Ці кроки покликані вирішити найнагальніші проблеми, перед якими опиняються як територіальні громади, так і суспільство загалом. Передусім це логістика щодо боротьби з епідемією коронавірусу. Ми пам’ятаємо, що за ініціативи Тимошенко була ухвалена постанова Верховної Ради з конкретними дорученнями уряду щодо послідовності профілактики, діагностики, лікування COVID. Це є продовженням цієї стратегії", - зауважив політексперт.

Він перерахував й інші кроки, озвучені лідером "Батьківщини", це зокрема, підтримка малого і середнього бізнесу на час коронавірусу, якісне функціонування освітніх закладів у період карантину, скасування закону про розпродаж землі, розв’язанням головних екологічних проблем.

За словами Матвієнка, в кризових умовах, у яких зараз опинилася Україна, потрібно повертатися "від хейту до конструктиву", і такий конструктив демонструє саме Юлія Тимошенко.

"Для мене залишається нез’ясованим питання, чому чинна влада дуже самовпевнено діє, не озираючись на суспільні потреби та пропозиції інших політичних суб’єктів. Тим паче влада зазнає невдачі за невдачею. Тож запитань до неї дуже багато. Їх намагаються ставити журналісти, але на найвищому політичному рівні в парламенті так виглядає, що тільки "Батьківщина" є найбільш системною політичною силою, яка фахово здатна ставити ці питання, а також давати на них конструктивні відповіді з точки зору пропозицій того, що слід робити", - вважає Матвієнко.

Нагадаємо, за офіційними підсумками місцевих виборів, "Батьківщина" стала другою за популярністю силою в країні, поступившись лише президентській "Слузі народу", та кращою серед опозиційних.

Команда Тимошенко здобула підтримку 12.5% виборців і отримала 4500 депутатських мандатів. Партія Володимира Зеленського - 17.5% та провела понад 6000 обранців.