"Батькивщина" будет бороться против повышения тарифов на тепло и горячую воду

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

По данным "Батькивщины", тарифы на местах повышают на свое усмотрение

Команда лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко будет бороться против необоснованного повышения тарифов на тепло и горячую воду. Об этом говорится в сообщении пресс-служба политсилы.

По данным "Батькивщины", на местах их повышают на свое усмотрение, отстаивая интересы не потребителей, а теплогенерирующих компаний.

Заместитель председателя партии, народный депутат Иван Крулько по итогам общественных слушаний по повышению тарифов, которые произошли в столице с участием городской власти, КП "Киевтеплоэнерго", депутатов Киеврады от "Батькивщины", представителей общественных организаций и коммунальщиков, отметил, что власть должна защитить потребителя, качественные услуги от коммунальщиков и посильные тарифы.

"Батькивщина" настаивает на том, чтобы средства городского бюджета шли на формирование индивидуальных тепловых пунктов, по примеру Варшавы, где платежка после создания таких ИТП уменьшилась в полтора-два раза", - отметил Крулько.

По убеждению депутата, это тот путь, который позволит компенсировать повышение цены на газ.

Участники общественных слушаний обратили внимание на то, что введение военного положения может стать основанием для корректировки тарифов уже не местной властью, а военными администрациями.

Представители "Батькивщины" также подчеркнули, что будут внимательно следить, чтобы права украинцев, в частности, в формировании тарифной политики, не были нарушены.