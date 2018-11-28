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"Батьківщина" боротиметься проти підвищення тарифів на тепло та гарячу воду

Новини » Політика    28.11.2018 - 18:11
"Батьківщина" боротиметься проти підвищення тарифів на тепло та гарячу воду
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

За даними "Батьківщини", тарифи на місцях підвищують на власний розсуд

Команда лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко боротиметься проти необґрунтованого підвищення тарифів на тепло та гарячу воду. Про це йдеться у повідомленні прес-служба політсили.

За даними "Батьківщини", на місцях їх підвищують на власний розсуд, відстоюючи інтереси не споживачів, а теплогенеруючих компаній.

Заступник голови партії, народний депутат Іван Крулько за підсумками громадських слухань щодо підвищення тарифів, які відбулися в столиці за участю міської влади, КП "Київтеплоенерго", депутатів Київради від "Батьківщини", представників громадських організацій та комунальників, зазначив, що влада має захистити споживача, якісні послуги від комунальників і посильні тарифи.

"Батьківщина" наполягає на тому, щоб кошти міського бюджету йшли на формування індивідуальних теплових пунктів, за прикладом Варшави, де платіжка після створення таких ІТП зменшилася в півтора-два рази", - зазначив Крулько.

На переконання депутата, це той шлях, який дозволить компенсувати підвищення ціни на газ.

Учасники громадських слухань звернули увагу на те, що введення воєнного стану може стати підставою для корегування тарифів вже не місцевою владою, а воєнними адміністраціями.

Представники "Батьківщини" також наголосили, що уважно стежитимуть, щоб права українців, зокрема, у формуванні тарифної політики, не були порушені.

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